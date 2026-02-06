Реклама

Россия
07:29, 6 февраля 2026Россия

Жестко высказывавшийся о пленных чеченцах Кадыров сообщил об обмене уроженцев региона

Глава ЧР Кадыров заявил, что из украинского плена вернулись 20 уроженцев Чечни
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Стоп-кадр из видео в Telegram-канале Kadyrov_95

Из украинского плена вернулись 20 уроженцев Чечни. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров, его слова опубликованы в Telegram.

По словам Кадырова, его команда занималась вопросом возвращения бойцов из региона уже давно, и обмен произошел при участии президента Объединенных Арабских Эмиратов — Шейха Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана. Глава Чечни показал кадры, на которых завернутые в российский флаг чеченские военные скандируют «Ахмат — сила». Обстоятельства, при которых попали в плен чеченцы, неизвестны.

Глава Чечни неоднократно жестко высказывался о пленных чеченцах. Еще в 2014 году он заявлял, что никогда не слышал, чтобы чеченцы сдавались в плен. «Если кто-то и сдался, то он не чеченец», — утверждал он. Уже позже он отказывался встречаться с партией возвращенных из плена бойцов из Чечни, отмечая, что у тех должны были быть очень веские причины для сдачи. «Как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода», — говорил Кадыров и добавлял, что возвращенным следовало бы вернуться на фронт.

Днем 5 февраля Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле «157 на 157». Кроме того, возвращены трое гражданских, вывезенных с территории Курской области.

