Жестко высказывавшийся о пленных чеченцах Кадыров сообщил об обмене уроженцев региона

Глава ЧР Кадыров заявил, что из украинского плена вернулись 20 уроженцев Чечни

Из украинского плена вернулись 20 уроженцев Чечни. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров, его слова опубликованы в Telegram.

По словам Кадырова, его команда занималась вопросом возвращения бойцов из региона уже давно, и обмен произошел при участии президента Объединенных Арабских Эмиратов — Шейха Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана. Глава Чечни показал кадры, на которых завернутые в российский флаг чеченские военные скандируют «Ахмат — сила». Обстоятельства, при которых попали в плен чеченцы, неизвестны.

Глава Чечни неоднократно жестко высказывался о пленных чеченцах. Еще в 2014 году он заявлял, что никогда не слышал, чтобы чеченцы сдавались в плен. «Если кто-то и сдался, то он не чеченец», — утверждал он. Уже позже он отказывался встречаться с партией возвращенных из плена бойцов из Чечни, отмечая, что у тех должны были быть очень веские причины для сдачи. «Как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода», — говорил Кадыров и добавлял, что возвращенным следовало бы вернуться на фронт.

Днем 5 февраля Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле «157 на 157». Кроме того, возвращены трое гражданских, вывезенных с территории Курской области.