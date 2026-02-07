23-летняя блогерша останется без всех зубов из-за одной причины

Блогерша Овер призналась в необходимости удаления зубов из-за проблем с психикой

Блогерша Бри Овер из США, страдающая хроническим заболеванием, показала испорченные зубы и призналась в необходимости их полного удаления. На публикации, которые появились в ее Tiktok, обратило внимание People.

Инфлюэнсерша с никнеймом bri.over продемонстрировала улыбку с частично отсутствующими зубами, а также резцами с кариесом. По словам девушки, она может остаться без всех зубов, поскольку они испортились из-за генетики и проблем с психическим здоровьем.

В ролике Овер призналась, что мечтает накопить на лечение с помощью блога, чтобы успеть скорректировать внешний вид к собственной свадьбе. При этом она еще раз подчеркнула, что ей необходимо удалить все зубы и установить импланты.

Я помолвлена ​​со своим женихом уже почти два года, и мне бы очень хотелось иметь возможность спокойно улыбаться на свадебных фотографиях, а также спать всю ночь, не просыпаясь от боли Бри Овер

«Недоступность стоматологической помощи и периоды борьбы с психическими проблемами привели к прогрессирующему кариесу, ухудшению состояния и даже разрушению здоровых зубов с течением времени. Это был постепенный процесс, а не что-то, что произошло за одну ночь. Я хочу вылечить свои зубы, чтобы я могла есть и пить без боли, комфортно спать, не просыпаясь от боли ночью, и улыбаться, не чувствуя себя неловко», — посетовала юзерша.

