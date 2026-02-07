Британские истребители перебросили на Кипр из-за Ирана

The Times сообщила о перебросе британских истребителей на Кипр из-за Ирана

Великобритания направила истребители на авиабазу Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне напряженной обстановки вокруг Ирана. Об этом пишет The Times.

Шесть F-35B присоединятся к Typhoon, которые уже находятся на Кипре и выполняют миссии над Ираком и Сирией. Уточняется, что истребители уже покинули базу Марэм на востоке Англии.

Ранее сообщалось, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II с европейскими ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» Meteor прошли наземные испытания.

В марте журнал The National Interest писал, что оснащение F-35 ракетой Meteor значительно повысит боевые возможности военно-воздушных сил, эксплуатирующих эти самолеты. Максимальная дальность полета ракеты может превышать 200 километров.