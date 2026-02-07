Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:13, 7 февраля 2026Мир

Британские истребители перебросили на Кипр из-за Ирана

The Times сообщила о перебросе британских истребителей на Кипр из-за Ирана
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: GIANLUCA VANNICELLI / Keystone Press Agency / Global Look Press

Великобритания направила истребители на авиабазу Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне напряженной обстановки вокруг Ирана. Об этом пишет The Times.

Шесть F-35B присоединятся к Typhoon, которые уже находятся на Кипре и выполняют миссии над Ираком и Сирией. Уточняется, что истребители уже покинули базу Марэм на востоке Англии.

Ранее сообщалось, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II с европейскими ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» Meteor прошли наземные испытания.

В марте журнал The National Interest писал, что оснащение F-35 ракетой Meteor значительно повысит боевые возможности военно-воздушных сил, эксплуатирующих эти самолеты. Максимальная дальность полета ракеты может превышать 200 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    В США раскрыли влияние планов Киева на российские территории

    Посол заявил об огромных пакетах помощи Украине от одной страны

    Власти Молдавии забили тревогу из-за появления неизвестного дрона

    Стало известно о запрете лука для некоторых категорий людей

    Британские истребители перебросили на Кипр из-за Ирана

    Экс-сотрудник ЦРУ предупредил Зеленского об одном хитром плане Запада

    Запорожцы усомнились в способности Киева решить их проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok