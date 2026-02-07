Реклама

Число оставшихся без света вечером районов Киева возросло

РИА Новости: Все больше районов Киева остаются без электричества вечером
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Все больше районов Киева полностью остаются без электричества после шести часов вечера. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа данных Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК).

Отмечается, что Киев и область разделены энергетиками на 10 подгрупп. По сравнению с третьим февраля, шестого числа ситуация ухудшилась для 8 подгрупп. В частности, в трех подгруппах свет отсутствует с 18:00 до 0:00, а еще в одной электричество отсутствует с 16:00.

В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года. Серьезные повреждения были нанесены энергетическим объектам в Киеве и области, удары пришлись на несколько тепловых электростанций.

