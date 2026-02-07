Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 7 февраля 2026Мир

Европейская сторона пожаловалась на сделанную из-за Украины ошибку

Президент Словакии Пеллегрини назвал ошибкой передачу МиГ-29 Киеву без замены
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Globallookpress.com

Президент Словакии Петер Пеллегрини в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пожаловался, что его страна сделала из-за Украины ошибку. По его словам, ею стала передача истребителей МиГ-29 Киеву без замены.

«По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены», — заявил политик.

Он добавил, что никакое другое государство не поступало так, чтобы после передачи собственного вооружения полагаться только на помощь соседей.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии из-за требований по запрету импорта российских энергоносителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по российскому региону

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Европейская сторона пожаловалась на сделанную из-за Украины ошибку

    В Москве на Берсеневской набережной нашли клад из серебряных монет

    На Украине сотрудники ТЦК до смерти избили гражданского

    Симоньян учредила премию для хороших людей

    В Москве иномарка слетела с эстакады и рухнула на машины внизу

    Слуцкий призвал США сделать выводы о Зеленском

    В ряде районов Запорожской области отключился свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok