Президент Словакии Пеллегрини назвал ошибкой передачу МиГ-29 Киеву без замены

Президент Словакии Петер Пеллегрини в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пожаловался, что его страна сделала из-за Украины ошибку. По его словам, ею стала передача истребителей МиГ-29 Киеву без замены.

«По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены», — заявил политик.

Он добавил, что никакое другое государство не поступало так, чтобы после передачи собственного вооружения полагаться только на помощь соседей.

