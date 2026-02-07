Реклама

Мир
17:46, 7 февраля 2026

Европейская страна озаботилась принудительной мобилизацией на Украине

Орбан: Венгрия поднимет в Брюсселе тему принудительной мобилизации на Украине
Вячеслав Агапов

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Венгрия поднимет в Брюсселе тему принудительной мобилизации на Украине. Об этом заявил премьер-министр европейской страны Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

По словам главы кабмина, Венгрия не потерпит принудительной мобилизации закарпатских венгров в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Республика озаботилась вопросом после того, как закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине.

Принудительная мобилизация в стране превратилась в «охоту на людей», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В результате власти запретили трем украинским военачальникам, ответственным за принудительную мобилизацию, въезд в Венгрию и всю шенгенскую зону.

На предвыборном мероприятии в Сомбатхее Орбан заявил, что тему принудительной мобилизации на Украине вынесут на повестку дня в Брюсселе. Он также пообещал поддержку семьям всем закарпатских венгров, которые лишились родственников как на фронте, так и в результате мобилизации.

    Европейская страна озаботилась принудительной мобилизацией на Украине

