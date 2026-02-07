Посол рассказал о росте инфляции в ЕС из-за отказа от российского газа

Посол РФ в Бельгии Гончар: Отказ ЕС от российского газа привел к росту инфляции

Отказ Европейского союза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению располагаемых доходов населения стран-членов ЕС, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, статистика показывает, насколько ущербна и оторвана от жизни навязываемая Еврокомиссией политика в сфере энергетики.

«Спровоцированная отказом от российского топлива инфляция привела к сокращению располагаемых доходов населения», — подчеркнул он. По словам посла, Европа попала в зависимость от США, а способность лидеров европейских стран к стратегическому планированию и оценке рисков вызывают сомнения.

Ранее сообщалось, что ЕС увеличил закупки газа из РФ из-за сокращения поставок США.