Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:13, 7 февраля 2026Мир

Посол рассказал о росте инфляции в ЕС из-за отказа от российского газа

Посол РФ в Бельгии Гончар: Отказ ЕС от российского газа привел к росту инфляции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Отказ Европейского союза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению располагаемых доходов населения стран-членов ЕС, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, статистика показывает, насколько ущербна и оторвана от жизни навязываемая Еврокомиссией политика в сфере энергетики.

«Спровоцированная отказом от российского топлива инфляция привела к сокращению располагаемых доходов населения», — подчеркнул он. По словам посла, Европа попала в зависимость от США, а способность лидеров европейских стран к стратегическому планированию и оценке рисков вызывают сомнения.

Ранее сообщалось, что ЕС увеличил закупки газа из РФ из-за сокращения поставок США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по российскому региону

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Ефремов впервые выйдет на сцену театра после освобождения из колонии

    Силовики сорвали вечеринку сатанистов в московском клубе

    Призывавший к минуте молчания по погибшим бойцам ВСУ блогер покинул Украину

    Российский посол заявил о выборе диктата европейскими странами

    Смертельный вирус Нипах вышел за пределы Индии

    Россия обратилась к Индии и Шри-Ланке для поиска рабочих

    Фанаты в свитерах с надписью «СССР» поддержали российскую конькобежку на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok