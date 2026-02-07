Реклама

11:06, 7 февраля 2026Экономика

Криптобиржа по ошибке перечислила клиентам тысячи биткоинов

«Енхап»: Криптобиржа Bithumb по ошибке перечислила клиентам 620 тысяч биткоинов
Вячеслав Агапов

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom  

Криптобиржа Bithumb по ошибке перечислила клиентам 620 тысяч биткоинов. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Енхап».

Вечером 6 февраля торговая площадка разослала 249 пользователям примерно по 2,5 тысячи биткоинов — около 244 миллиардов вон, или 166 миллионов долларов на человека. Причиной инцидента назвали человеческий фактор.

«Сотрудник Bithumb по ошибке указал единицу выплаты "BTC" вместо корейской воны», — заявили в Bithumb.

После того как оплошность вскрылась, торговая площадка заблокировала вывод средств. Ей удалось вернуть 618 212 биткоинов, а также 93 процента криптовалюты, что успели продать. Остались утраченными 125 биткоинов, их стоимость составляет порядка 7,5 миллиона долларов по текущему курсу.

Ранее аналитики Stifel сравнили падение курса самой популярной криптовалюты с «Загадочной историей Бенджамина Баттона».
В октябре прошлого года курс биткоина превысил 126 тысяч долларов, после чего обвалился до 67 тысяч, вернувшись к уровням, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2024 года.

