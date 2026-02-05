Биткоин сравнили с Бенджамином Баттоном

Stifel: Цена биткоина может обвалиться до 38 тысяч долларов

Цена биткоина может обвалиться до 38 тысяч долларов. Падение курса самой популярной криптовалюты сравнили с «Загадочной историей Бенджамина Баттона» аналитики Stifel.

В октябре прошлого года курс биткоина превысил 126 тысяч долларов, после чего обвалился до 67 тысяч, вернувшись к уровням, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2024 года.

Аналитики отмечают, что медвежьи позиции (ставки на падение) цены криптовалюты следуют линейному тренду, предполагающему потенциальный минимум стоимости биткоина в районе 38 тысяч долларов. Они обращаются к истории: токен упал на 93 процента в 2011 году, на 84 процента в 2015-м, на 83 процента в 2018-м и на 76 процентов в 2022-м. Линия, соединяющая эти минимумы, указывает на отметку в 38 тысяч долларов как на предел текущего падения, объяснили в Stifel.

«В фильме и в рассказе Ф. Скотта Фицджеральда, на котором он основан, Баттон молодеет, в то время как все остальные стареют. Биткоин устроен так же: фиксированный лимит в 21 миллион BTC сделал его более устойчивым — в понимании аналитиков, более молодым — на фоне ослабления доллара из-за регулярного печатания денег. Теперь он стареет, как детская версия Баттона, который выглядит на 10, а ведет себя на 80», — полагают эксперты.

По мнению завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии (РАНХиГС) профессора Александра Абрамова, стоимость биткоина еще какое-то время будет снижаться. Экономист связал падение стоимости биткоина с тем, что не находится достаточного количества инвесторов, готовых вкладывать новые деньги на фоне растущих рисков.

