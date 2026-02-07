Реклама

10:36, 7 февраля 2026

Москвичей предупредили о нашествии насекомых

Ученый Марьинский: После снежной зимы Москву атакуют насекомые
Нина Ташевская
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

После снежной зимы Москву могут атаковать насекомые — их будет больше, чем обычно. О нашествии этих существ предупредил жителей столицы научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, пишет РИА Новости.

Снег является хорошим теплоизолятором — чем глубже сугробы, тем меньше температурных колебаний под ним, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, пояснил эксперт.

«Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно — так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых», — подчеркнул биолог.

Марьинский рассказал, что насекомые, которые зимуют на стадии имаго (взрослая стадия), либо зарываются в лесную подстилку, либо в щели и трещины на деревьях — для них критически важен снег. Поэтому чем выше будут сугробы, тем лучше для этих существ.

Ранее жителям Москвы предсказали дату первой с начала года оттепели. По прогнозам синоптика Александра Шувалова, потепление в столице наступит 12-14 февраля — столбики термометров покажут от нуля до плюс двух градусов Цельсия.

