На Солнце внезапно завершился один из сильнейших всплесков активности

ИКИ РАН: На Солнце завершился всплеск активности

На Солнце завершился всплеск активности. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Один из самых сильных в XXI веке всплесков активности на Солнце, наблюдавшийся с начала февраля, завершился так внезапно, словно кто-то дернул рубильник. Бушевавшая напротив Земли активная область 4366, которой оставалось всего одно событие до повторения рекорда текущего столетия по числу сильных вспышек и два события до его побития, просто перестала производить вспышки», — удивились исследователи.

Теперь, по их мнению, Солнце должно войти в очередной период стабилизации. Однако предугадать его продолжительность астрономы не готовы.

«Одной из основных загадок, которую теперь предстоит расшифровывать науке, оказалась почти полная "стерильность" активного центра. Несколько очень крупных вспышек, произошедших за эти дни в период нахождения активного центра в зоне максимального влияния на Землю, каждая из которых могла создать магнитную бурю высшего уровня, привели лишь к слабым эпизодическим возмущениям магнитного поля Земли», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ранее стало известно, что на Солнце произошла мощная вспышка. Событие зафиксировали в группе пятен 4372 — прежде практически все вспышки происходили в области 4366.