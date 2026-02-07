Реклама

На Украине раскрыли предложение США о переговорах с Россией

Зеленский: США предложили принять переговоры России и Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Соединенные Штаты на прошедших 4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) переговорах между Россией и Украиной предложили принять следующий раунд на своей территории. Инициативу Вашингтона, как сообщает «РБК-Украина», раскрыл президент страны Владимир Зеленский.

«Америка впервые предложила двум переговорным группам — Украины и России — встретиться в Соединенных Штатах, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие», — заявил глава государства.

Зеленский не стал уточнять, известно ли ему что-либо по позиции России по этому вопросу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что следующие переговоры по украинскому урегулированию могут состояться в США. Он отметил, что речи об этом не было.

