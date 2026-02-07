Реклама

21:45, 7 февраля 2026Бывший СССР

На украинском горнолыжном курорте из-за отключений света остановились подъемники

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nikolay Ivaschenko / Globallookpress.com

На украинском горнолыжном курорте Буковель из-за отключений света остановились подъемники. Об этом сообщает Telegram-канал Insider UA.

«В Буковеле начали отключать свет. Лыжникам пришлось идти наверх пешком из-за остановки подъемников», — говорится в публикации.

Канал опубликовал видео с моментом переключения оборудования курорта на генераторы.

В конце января «Страна.ua» писала, что в Буковеле нет отключений света, потому что он импортирует электричество напрямую из Европы.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции с напряжением 750 киловольт.

Аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины. Они вызваны ударами РФ по энергосистеме — были атакованы подстанции, связанные с Ровенской АЭС. Кроме того, беспилотники и ракеты атаковали Бурштынскую, Ладыжинскую, Добротворскую и Трипольскую ТЭС.

