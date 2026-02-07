Реклама

На Западе обратились к Украине с мрачным посланием из-за Трампа

Reuters: Трамп будет все больше фокусироваться на делах внутри США
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Globallookpress.com

Переговорщики от Соединенных Штатов в Абу-Даби донесли до Киева, что глава США Дональд Трамп будет все больше фокусироваться на внутренних делах страны из-за выборов в Конгресс в текущем году. На это обратило внимание агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Это значит, что у высших должностных лиц США будет меньше времени и политического капитала для закрепления мирного соглашения на Украине», — говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп после трехсторонних переговоров в ОАЭ заявил, что стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби оказались «подробными и продуктивными».

Также глава Белого дома рассказал, что Североатлантический альянс платит Соединенным штатам Америки за ракеты, отправляемые Киеву. Этот факт позволяет США зарабатывать.

