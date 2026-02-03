Реклама

Трамп признался в обогащении США за счет Украины

Трамп заявил, что НАТО платит Америке за отправляемые на Украину ракеты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Североатлантический альянс платит Соединенным штатам Америки за ракеты, отправляемые Киеву. Этот факт позволяет США зарабатывать, о чем заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на церемонии в Белом доме.

«Страны Европы платят нам за оружие. НАТО платит, мы отправляем туда (на Украинуприм. «Ленты.ру») ракеты, а они платят нам... Это не стоит нам и десяти центов, а мы еще и зарабатываем», — отметил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп пообещал «хорошие новости» об урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что впервые говорит об очень позитивном ходе дел в переговорном процессе.

В рамках своего выступления президент Трамп раскритиковал роль Организации объединенных наций (ООН), которая, по его словам, практически никак не участвует в урегулировании на Украине. Глава Белого дома опять сокрушился на предыдущую администрацию США за финансовую помощь Киеву.

