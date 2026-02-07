Названа причина смерти бывшего замминистра юстиции России

Смерть экс-замминистра юстиции Тропина вызвала острая сердечная недостаточность

Смерть экс-замминистра юстиции Сергея Тропина вызвала острая сердечная недостаточность. Причину назвали ТАСС в медицинских службах.

Вечером 6 февраля тело Сергея Тропина нашли в квартире на 3-й Красногвардейской улице. По словам медиков, бывшему замминистра стало плохо в ванной комнате. Признаков насилия не было обнаружено.

Сергей Тропин занимал должность замминистра юстиции в 1996-1997 годах при первом президенте России Борисе Ельцине. После ухода с госслужбы в 1997 году он больше не занимал публичных должностей.

Ранее сообщалось о смерти бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимира Куроедова. Он скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни. Куроедов занимал должность главнокомандующего ВМФ России с 1997 по 2005 год. В 2000 году ему присвоили звание адмирала флота.