Орбан обрушился с критикой на Евросоюз из-за Украины

Орбан: Брюсель пытается забрать деньги венгерских семей для отправки в Киев

Евросоюз пытается забрать деньги венгерских семей, чтобы затем перенаправить средства Киеву. С таким обвинением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

«Брюссельские бюрократы протягивают руки, пытаясь забрать деньги у наших семей, чтобы перенаправить деньги Киеву. Брюссель называет ересью ставить интересы семьи на первое место. Мы же называем это здравым смыслом», — отметил политик.

Ранее Виктор Орбан рассказал, что правительство Венгрии не занимает чью-либо сторону в конфликте России и Украины и руководствуется собственными интересами. До этого премьер заявил, что Будапешт намерен избежать выполнения запрета Европейского союза на поставки российского газа.

Также Орбан заявил, что европейцев обманывают по теме кредитов Украине. Речь идет о том, что предоставленные Киеву кредиты якобы будут погашены за счет российских средств.