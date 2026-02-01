Реклама

15:24, 1 февраля 2026

Орбан рассказал об обмане европейцев насчет кредитов Украины

Орбан: Погашение кредитов Украины российскими средствами — иллюзия
Александра Степашкина
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Европейцев обманывают по теме кредитов Украине. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Его слова передал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Речь идет о том, что предоставленные Киеву кредиты якобы будут погашены за счет российских средств.

«Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят», — сказал Орбан.

Ранее была подсчитана помощь «Большой семерки» Украине. По итогам 2025 года размер кредитной помощи G7 Украине составил в общей сложности 37,9 миллиарда долларов.

В воскресенье, 1 февраля, стало известно, что Украина запросила у ЕС финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов. Отмечается, что эта сумма примерно в 14 раз превышает общий объем расходов госбюджета страны на 2026 год.

