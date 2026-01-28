Реклама

08:24, 28 января 2026Экономика

Помощь «Большой семерки» Украине подсчитали

РИА Новости: G7 выдала кредитов Украине на 37,9 миллиарда долларов в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: РИА Новости

По итогам прошлого года размер кредитной помощи «Большой семерки» (G7) Украине составил в общей сложности 37,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Денежные средства были предоставлены Украине в рамках масштабной кредитной программы, согласованной странами блока еще в 2024 году. Речь идет о займах за счет доходов от заблокированных в западных государствах российских активов.

С начала работы этой схемы кредитная помощь западных стран стала основным источников внешнего финансирования Украины. Ее совокупный размер в 2025 году составил свыше 70 процентов от всех иностранных денежных поступлений в бюджет республики.

Крупнейшим кредитным донором Украины за это время стал Евросоюз (ЕС). В прошлом году страны блока предоставили Киеву 21,1 миллиарда долларов под проценты. Оставшаяся часть пришлась на Канаду, Великобританию и Японию. Что касается США, то власти страны выделили Киеву миллиард долларов в рамках займа еще в конце 2024 года. Однако с тех пор о кредитных поступлениях от Вашингтона не сообщалось.

Одной из главных проблем для украинской экономики остается растущий дефицит государственного бюджета. Только за 2026 год, согласно оценке главы Нацбанка республики Андрея Пышного, стране потребуется 35 миллиардов долларов внешнего финансирования. В рамках усиления финансовой поддержки власти ЕС согласовали выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро на ближайшие несколько лет.

