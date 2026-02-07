Орбан: Брюссель хочет забрать деньги венгерских семей для передачи их Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х заявил, что Брюссель пытается забрать деньги венгерских семей, чтобы затем передать средства Киеву.

«Брюссель называет ересью ставить интересы семьи на первое место. Мы же называем это здравым смыслом», — подчеркнул он.

Ранее венгерский премьер отметил, что власти Европейского союза (ЕС) запрещают своим жителям узнавать альтернативные точки зрения о конфликте на Украине, разрешая показывать только одну сторону кризиса.

До этого Орбан заявил, что российские СМИ не могут распространять свою информацию на территории Евросоюза из-за санкций, но при этом это могут делать украинские издания и агентства.