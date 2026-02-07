Реклама

12:26, 7 февраля 2026

Подсчитаны убытки футбольной лиги Саудовской Аравии из-за бойкота Роналду

Саудовская лига потеряла 2,4 миллиарда долларов из-за бойкота Роналду
Владислав Уткин

Фото: Stringer / Reuters

Подсчитаны убытки футбольной лиги Саудовской Аравии из-за бойкота матчей «Аль-Насра» португальским форвардом команды Криштиану Роналду. Об этом на своей странице в соцсети X сообщает портал Speedline.

Лига потеряла 2,4 миллиарда долларов из-за того, что американская компания FOX Sports прекратила трансляцию матчей чемпионата Саудовской Аравии на фоне новостей о бойкоте Роналду. 41-летний португалец не участвовал в двух последних играх команды, его не было даже на скамейке запасных «Аль-Насра».

Роналду недоволен тем, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии не дает ему гарантий относительно изменений в управлении клубом. Кроме того, игрок считает, что организация выделяет конкурентам «Аль-Насра» больше денег на осуществление трансферных сделок.

Летом Роналду может покинуть чемпионат Саудовской Аравии. Среди наиболее вероятных вариантов продолжения его карьеры значатся один из европейских чемпионатов или американская Главная лига футбола (MLS).

Роналду играет за «Аль-Наср» с 1 января 2023 года. За это время форвард провел в составе клуба 127 матчей, в которых забил 111 мячей. В текущем сезоне он провел 22 матча, в которых отметился 18 голами и тремя результативными передачами.

