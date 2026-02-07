Реклама

08:00, 7 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта опасность десертов с алкоголем для нескольких категорий граждан

Шеф Беляева: Десерты с алкоголем могут быть опасны для людей с диабетом
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Soleskz / Shutterstock / Fotodom

Десерты с алкоголем могут представлять опасность для людей с нарушениями обмена веществ, диабетом или предрасположенностью к метаболическим расстройствам, предупредила бренд-шеф, технолог кондитерского производства, преподаватель РОСБИОТЕХа Инга Беляева. О причинах риска специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Десерты с алкоголем могут быть опасны по нескольким причинам, которые касаются как пищевой безопасности, так и влияния на организм в целом. Даже небольшое количество алкоголя в кремах, пропитках или тесте изменяет метаболизм сахаров и жиров: спирт ускоряет усвоение быстрых углеводов, что провоцирует резкие скачки глюкозы в крови и повышает нагрузку на поджелудочную железу», — сообщила Беляева.

Для людей с нарушениями обмена веществ, диабетом или предрасположенностью к метаболическим расстройствам такие десерты представляют особый риск

Инга Беляеватехнолог кондитерского производства, преподаватель РОСБИОТЕХа

С точки зрения пищевой безопасности, по словам технолога, риск возникает при неправильной термической обработке.

«В некоторых рецептах алкоголь добавляется в начинку или крем после выпечки и не проходит достаточной термической обработки, чтобы полностью испариться. В результате готовое изделие может содержать активный спирт, который негативно влияет на детей, беременных женщин и людей с заболеваниями печени», — предупредила специалист.

Дополнительным фактором риска является сочетание алкоголя с высоким содержанием сахара и жиров, отметила Беляева.

«Такое сочетание делает десерт тяжелым для пищеварения, увеличивает нагрузку на ЖКТ, вызывает чувство тяжести, вздутие и повышает калорийность продукта. При частом употреблении это может приводить к набору лишнего веса и метаболическим нарушениям», — рассказала кондитер.

Наконец, по ее словам, следует учитывать индивидуальную чувствительность: даже минимальное содержание алкоголя способно усиливать нервное возбуждение, тревожность или нарушать сон у восприимчивых людей.

Таким образом, десерты с алкоголем безопасны только при соблюдении рецептуры, умеренном употреблении и учете состояния здоровья потребителей, а для уязвимых категорий их употребление нежелательно

Инга Беляеватехнолог кондитерского производства, преподаватель РОСБИОТЕХа

Ранее врач Себастьян Ла Роса заявил, что употребление кофе по утрам негативно сказывается на состоянии здоровья. Он описал эту привычку фразой «шок для организма».

По словам Ла Росы, сразу же после пробуждения организм человека обезвожен сильнее, чем в любое другое время суток. Если в это время еще и выпить кофе, то обезвоживание только усугубится, предупредил специалист.

