Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:52, 7 февраля 2026Наука и техника

Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»

«Ростех»: РСЗО «Сарма» мобильнее и легче, чем «Торнадо-С», но так же эффективна
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев в разговоре с ТАСС раскрыл главные различия российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Сарма» и «Торнадо-С».

«Сарма» является самой современной РСЗО, она более мобильная и легкая чем «Торнадо-С», но с такой же боевой эффективностью.

«В комбинации они обеспечат большую гибкость применения реактивной артиллерии, повысят эффективность поражения самых защищенных объектов с минимальным расходом боеприпасов», — добавил Оздоев.

Боевые машины «Сарма» могут координировать свои действия, нанося групповые удары по целям противника с распределением объектов поражения. У «Сармы» калибр 300 миллиметров, но меньшее число направляющих — шесть вместо 12.

Обе системы успешно применяются в зоне специальной военной операции и показывают свою эффективность.

«Сарма» будет впервые представлена на World Defense Show в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно о том, что «Ростех» разработал антидроновый 30-миллиметровый снаряд с дистанционным подрывом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Евросоюзу предрекли распад из-за раскола вокруг России

    В США раскритиковали генсека ООН

    Названы чаще всего просящие убежище в России граждане ЕС

    Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»

    Испанец получил убежище в России и отверг приписываемые ему на родине обвинения

    Стало известно о подготовке Европы к развороту в сторону Путина

    Определена основная цель ночных ударов ВС России по территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok