Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»

«Ростех»: РСЗО «Сарма» мобильнее и легче, чем «Торнадо-С», но так же эффективна

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев в разговоре с ТАСС раскрыл главные различия российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Сарма» и «Торнадо-С».

«Сарма» является самой современной РСЗО, она более мобильная и легкая чем «Торнадо-С», но с такой же боевой эффективностью.

«В комбинации они обеспечат большую гибкость применения реактивной артиллерии, повысят эффективность поражения самых защищенных объектов с минимальным расходом боеприпасов», — добавил Оздоев.

Боевые машины «Сарма» могут координировать свои действия, нанося групповые удары по целям противника с распределением объектов поражения. У «Сармы» калибр 300 миллиметров, но меньшее число направляющих — шесть вместо 12.

Обе системы успешно применяются в зоне специальной военной операции и показывают свою эффективность.

«Сарма» будет впервые представлена на World Defense Show в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно о том, что «Ростех» разработал антидроновый 30-миллиметровый снаряд с дистанционным подрывом.