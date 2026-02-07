Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:49, 7 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности о нанесенных ВСУ по Белгородской области ударах

Гладков: Белгород подвергся массированному обстрелу с применением десяти ракет
Алина Черненко
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл последствия ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Подробности он рассказал в своем Telegram.

По словам Гладкова, Белгород подвергся массированному обстрелу с применением десяти ракет, в результате чего были ранены два мирных жителя. Медики оказали им помощь на месте. В городе повреждены два коммерческих и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей, 3 квартиры и 12 частных домов.

13 беспилотниками были атакованы поселок Малиновка и села Новая Наумовка, Отрадное, Таврово и Чайки в Белгородском округе. Десять БПЛА удалось сбить. В селе Таврово от нанесенного удара пострадал легковой автомобиль, а в поселке Майский — две машины и кровля частного дома.

Кроме того, были совершены атаки на населенные пункты в Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Шебекинском округах. Над Яковлевским округом система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа. Там обошлось без последствий.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду пострадали четыре человека на инфраструктурном объекте. Им вызвали скорую и помогли дойти до проходной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе. Он ранил двух полицейских и начертил кровью свастику

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Посол США раскрыл будущее Совета мира

    Бывший глава Минкульта Франции стал фигурантом расследования из-за файлов Эпштейна

    Почти тысяча россиян застряла на Пхукете

    В Европе признали проблемы Украины с коррупцией

    Тарасова высказалась о ситуации с музыкой Гуменника

    Президент Латвии не пожелал победы сборной своей страны

    Европейская страна озаботилась принудительной мобилизацией на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok