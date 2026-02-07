Раскрыты подробности о нанесенных ВСУ по Белгородской области ударах

Гладков: Белгород подвергся массированному обстрелу с применением десяти ракет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл последствия ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Подробности он рассказал в своем Telegram.

По словам Гладкова, Белгород подвергся массированному обстрелу с применением десяти ракет, в результате чего были ранены два мирных жителя. Медики оказали им помощь на месте. В городе повреждены два коммерческих и инфраструктурные объекты, 38 автомобилей, 3 квартиры и 12 частных домов.

13 беспилотниками были атакованы поселок Малиновка и села Новая Наумовка, Отрадное, Таврово и Чайки в Белгородском округе. Десять БПЛА удалось сбить. В селе Таврово от нанесенного удара пострадал легковой автомобиль, а в поселке Майский — две машины и кровля частного дома.

Кроме того, были совершены атаки на населенные пункты в Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Шебекинском округах. Над Яковлевским округом система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа. Там обошлось без последствий.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду пострадали четыре человека на инфраструктурном объекте. Им вызвали скорую и помогли дойти до проходной.