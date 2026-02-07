Раскрыты сложности мартовского мирного соглашения США по Украине

Reuters: США не смогут заключить мирное соглашение по Украине в марте из-за ЗАЭС

У Соединенных Штатов не получится реализовать план по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной в марте, так как согласия по Донбассу и по Запорожской АЭС (ЗАЭС) нет. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, по данным агентства, Киев отказывается от соглашения до утверждения гарантий безопасности от США и других стран.

Также Reuters подчеркивает, что Штаты предлагали России передать контроль над ЗАЭС. Однако Москва не согласна на этот вариант и хочет оставить контроль за собой, но «делиться» электроэнергией.

Ранее стало известно, что США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой уже в марте этого года.