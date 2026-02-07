Реклама

Разговор Путина и Си Цзиньпина назвали плохой новостью для Запада

Штейган: Разговор Путина и Си говорит о провале попыток разобщить Москву и Пекин
Вячеслав Агапов

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Разговор российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорит о провале попыток разобщить Москву и Пекин. Плохой новостью для Запада беседу двух глав государств назвал норвежский эксперт Пол Штейган.

По мнению аналитика, предпринятые западными странами попытки переиграть и разобщить Москву и Пекин не увенчались успехом. В дальнейшем Россия и Китай будут еще лучше координировать свои действия в ходе всех крупных международных событий и станут использовать сильные стороны друг друга.

«Обе страны поддерживают многополярный мир и отвергают блоковое противостояние. Это подразумевает и общие позиции по таким международным вопросам, как Украина и Тайвань», — пояснил Штейган.

В Кремле ранее отметили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили последствия истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США. Как заявил тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва с уважением относится к нежеланию Китая, считающего свой ядерный потенциал несопоставимым с российским и американским, участвовать в ограничениях СНВ.

