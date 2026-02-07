Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 7 февраля 2026Мир

Россия связала судьбу ДСНВ с политикой США

Гатилов: Россия выстроит позицию по ДСНВ, анализируя политику США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия выстроит позицию по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), анализируя политику США. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, его слова приводит РИА Новости.

«Наша страна, в свою очередь, будет действовать ответственно и выстраивать свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа политики США и складывающейся обстановки в стратегической сфере», — отметил Гатилов.

По словам дипломата, отсутствие интереса США к ДСНВ подтвердилось в выступлении замгоссекретаря Томаса Динанно на пленарном заседании Конференции по разоружению ООН, которое состоялось 6 февраля.

Ранее Динанно назвал ДСНВ «несовершенным» договором и заявил, что США хотят более выгодного соглашения с Россией по контролю над вооружениями, которое также будет включать Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Россией

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    На Солнце внезапно завершился один из сильнейших всплесков активности

    Раскрыты новые подробности по делу Эпштейна

    В российском городе арестовали мужчину за поджог беременной женщины

    Умер прапраправнук Пушкина

    Лучший фигурист мира рассказал о подарке от Овечкина

    Россия связала судьбу ДСНВ с политикой США

    Подросток в Подмосковье лишился пальцев после взрыва коробки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok