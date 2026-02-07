Россия связала судьбу ДСНВ с политикой США

Гатилов: Россия выстроит позицию по ДСНВ, анализируя политику США

Россия выстроит позицию по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), анализируя политику США. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, его слова приводит РИА Новости.

«Наша страна, в свою очередь, будет действовать ответственно и выстраивать свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа политики США и складывающейся обстановки в стратегической сфере», — отметил Гатилов.

По словам дипломата, отсутствие интереса США к ДСНВ подтвердилось в выступлении замгоссекретаря Томаса Динанно на пленарном заседании Конференции по разоружению ООН, которое состоялось 6 февраля.

Ранее Динанно назвал ДСНВ «несовершенным» договором и заявил, что США хотят более выгодного соглашения с Россией по контролю над вооружениями, которое также будет включать Китай.