Экономика
10:03, 7 февраля 2026Экономика

Россия в январе обновила рекорд поставок СПГ в Европу

Поставки российского СПГ в Евросоюз в январе достигли исторического максимума
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: 63ru78 / Shutterstock / Fotodom  

Поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз в январе достигли исторического максимума. Рост зафиксирован на фоне решения ЕС полностью запретить импорт российского газа с 2027 года. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам января объем импорта СПГ из России составил 2,276 миллиарда кубических метров — немного выше декабрьского уровня и заметно больше показателя января прошлого года. Это стало самым высоким месячным значением за все время наблюдений.

В целом Европа в январе импортировала 12,2 миллиарда кубических метров СПГ — на 1,3 процента больше, чем в декабре, и на 6 процентов больше в годовом выражении. Крупнейшим направлением поставок остаются США и Тринидад и Тобаго, откуда в ЕС поступило около 8 миллиардов кубометров. Еще 772 миллиона пришлись на Африку и 571 миллион — на страны Ближнего Востока.

Рекордные объемы зафиксированы на фоне уже принятого решения Совета ЕС о поэтапном запрете российского газа. С апреля 2026 года под ограничения подпадут краткосрочные контракты на поставки СПГ, а с 2027 года запрет распространится и на долгосрочные соглашения, а также трубопроводный газ.

По итогам 2025 года поставки российского СПГ в ЕС сократились на 5,6 процента и составили 20,3 миллиарда кубических метров. В общем объеме газового импорта Евросоюза Россия заняла четвертое место — после Норвегии, США и Алжира.

Ранее Совет ЕС окончательно утвердил запрет на поставки российского газа в любом виде.

