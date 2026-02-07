Реклама

18:57, 7 февраля 2026Россия

Стала известна реакция властей Башкирии на нападение в общежитии Уфы

Глава Башкирии Хабиров пообещал усилить охрану образовательных учреждений
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Радий Хабиров

Радий Хабиров. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Башкирии усилят охрану образовательных учреждений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров, реагируя на нападение подростка с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе.

«Принимаем меры по усилению охраны наших образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций», — написал Хабиров о реакции властей на инцидент.

Кроме того, стало известно, что компетентные органы уже связались с родственниками пострадавших и сообщили им об инциденте. Хабиров пообещал, что Башкирия поможет им приехать в Россию, если возникнет такая необходимость.

15-летний подросток пришел в общежитие медуниверситета в Уфе на улице Репина с ножом и напал на студентов. Пять человек пострадали, среди них двое полицейских. Сам нападавший сейчас в тяжелом состоянии.

