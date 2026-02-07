Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:44, 7 февраля 2026Мир

Стало известно о подготовке Европы к развороту в сторону Путина

Foreign Policy: Европа готовится к развороту в сторону Путина из-за давления США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Давление со стороны Соединенных Штатов вынудило европейских лидеров задуматься о возобновлении контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание напоминает, что на встрече на Всемирном эеономическом форуме в Давосе европейцы надеялись обсудить с американскими коллегами ход переговоров по мирному урегулированию на Украине. Однако вместо этого их внимание сместилось на другую проблему — попытку избежать конфликта с Вашингтоном, который является их союзником по НАТО, из-за ситуации с Гренландией.

После этого в Европе заговорили о необходимости разработать «план Б». Французский лидер Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони открыто призвали к прямым переговорам с Москвой, так как ЕС необходимо постепенно уменьшить свою зависимость от США в вопросах своей безопасности.

«Скоро вновь будет полезно говорить с Владимиром Путиным», — заявил президент Франции в конце декабря. Мелони отметила, что Европе необходимо поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта, иначе ее вклад в его разрешения «будет ограниченным».

В феврале Эммануэль Макрон заявил о подготовке к контактам с Владимиром Путиным на техническом уровне. Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, предположительно, нанес визит в Москву, чтобы встретиться с российскими официальными лицами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Евросоюзу предрекли распад из-за раскола вокруг России

    В США раскритиковали генсека ООН

    Названы чаще всего просящие убежище в России граждане ЕС

    Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»

    Испанец получил убежище в России и отверг приписываемые ему на родине обвинения

    Стало известно о подготовке Европы к развороту в сторону Путина

    Определена основная цель ночных ударов ВС России по территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok