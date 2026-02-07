Украинские спецслужбы при поддержке Запада активизировали работу в Африке

Украинские спецслужбы при поддержке западных стран в последние два года активизировали работу в Африке, направленную против российских интересов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью ТАСС.

По его словам, Франция и ряд других западных государств системно противодействуют развитию российско-африканских связей. В этой работе, как отметил депутат, все чаще задействуются украинские структуры.

Чепа указал, что украинские специалисты участвуют в политических процессах в африканских странах, в том числе в избирательных кампаниях, стремясь затруднить продвижение российских интересов на континенте.

При этом он подчеркнул, что российская сторона отслеживает подобные действия. По его оценке, несмотря на создаваемые сложности, эти попытки не приносят западным странам и Украине значимых результатов.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили группу иностранных наемников в зоне спецоперации.