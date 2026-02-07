Тактику медийных атак на Россию начали использовать и против США

Дмитриев: Методичка ЕС по медийной атаке на Россию применяется и против США

Подход британских и европейских средств массовой информации (СМИ) к освещению действий Соединенных Штатов Америки (США) схож с методами борьбы против России. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Теперь мы наблюдаем, как извращенная методичка Великобритании и ЕС по медийной атаке на Россию применяется и против США», — заявил глава РФПИ.

Дмитриев прокомментировал тем самым публикацию заместителя руководителя Госдепартамента Сары Роджерс о «сомнительной» редакторской политике газеты Financial Times.

Ранее Дмитриев назвал пошлины, введенные американским лидером Дональдом Трампом, уроком для Евросоюза и Британии.