22:34, 7 февраля 2026

На Украине сотрудники ТЦК до смерти избили гражданского

«Страна»: На Украине сотрудники ТЦК до смерти избили 55-летнего мужчину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Полиция Днепропетровской области сообщила о задержании трех военнослужащих ТЦК (территориального центра комплектования — украинский аналог военкомата), которые до смерти избили гражданского. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Как отметила газета, сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. Экспертиза показала, что он умер в результате травмы головы.

Журналисты добавили, что правоохранительные органы изъяли автомобиль со следами крови погибшего. Следствие считает, что смертельные повреждения мужчине нанесли трое военнослужащих ТЦК. На данный момент они задержаны.

В январе во Львове сотрудники ТЦК избили ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ) и залили его перцовым баллончиком.

