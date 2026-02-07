В Раде заявили о возможной финансовой катастрофе на Украине

Депутат Рады Гетманцев: Срыв программ МВФ ведет Украину к финансовой катастрофе

Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за срыва программ Международного валютного фонда (МВФ), что может привести к остановке социальных выплат уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев на видео, опубликованном украинским изданием «Новости.LIVE».

По его словам, МВФ должен выделить Киеву 8,5 миллиарда долларов. По мнению депутата, Украина сейчас не может это получить, «это реальность».

«Мы на грани срыва программы с МВФ. Будет финансовая катастрофа, если мы не выполним эти обязательства перед МВФ. Будет плохо всем», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года госдолг Украины резко вырос и достиг отметки в 98 процентов ВВП.