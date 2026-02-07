Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:20, 7 февраля 2026Бывший СССР

В Раде заявили о возможной финансовой катастрофе на Украине

Депутат Рады Гетманцев: Срыв программ МВФ ведет Украину к финансовой катастрофе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за срыва программ Международного валютного фонда (МВФ), что может привести к остановке социальных выплат уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев на видео, опубликованном украинским изданием «Новости.LIVE».

По его словам, МВФ должен выделить Киеву 8,5 миллиарда долларов. По мнению депутата, Украина сейчас не может это получить, «это реальность».

«Мы на грани срыва программы с МВФ. Будет финансовая катастрофа, если мы не выполним эти обязательства перед МВФ. Будет плохо всем», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года госдолг Украины резко вырос и достиг отметки в 98 процентов ВВП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности о состоянии напавшего на общежитие в Уфе подростка

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    В Раде заявили о возможной финансовой катастрофе на Украине

    В правительстве Украины предупредили граждан о наступлении тяжелых дней

    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в российском регионе

    Зеленский рассказал о значительных повреждениях энергообъектов на Украине

    Решение с музыкой для фигуриста Гуменника нашли

    Зеленский пообещал отчитываться перед ЕС

    Зеленский пожаловался на ситуацию в энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok