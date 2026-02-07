Балицкий: В Бердянске и ряде районов Запорожской области отключился свет

В ряде районов Запорожской области отключился свет, об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, отключения произошли в Куйбышевском, Приморском, Черниговском и Бердянском муниципальных округах, а также в Бердянске.

Губернатор отметил, что восстановительные работы продолжаются, специалисты уточняют причины отключения и устраняют аварийную ситуацию.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты критической инфраструктуры в Белгороде. Военкор Юрий Котенок отметил, что удары были нанесены по объектам энергетики, часть города оказалась обесточена.