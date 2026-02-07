Реклама

Россия
22:12, 7 февраля 2026Россия

В ряде районов Запорожской области отключился свет

Балицкий: В Бердянске и ряде районов Запорожской области отключился свет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В ряде районов Запорожской области отключился свет, об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, отключения произошли в Куйбышевском, Приморском, Черниговском и Бердянском муниципальных округах, а также в Бердянске.

Губернатор отметил, что восстановительные работы продолжаются, специалисты уточняют причины отключения и устраняют аварийную ситуацию.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты критической инфраструктуры в Белгороде. Военкор Юрий Котенок отметил, что удары были нанесены по объектам энергетики, часть города оказалась обесточена.

