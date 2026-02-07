В США жестко ответили на слова Стармера о России

Профессор Ханке: Русофоб Стармер обречен, скоро его отправят в отставку

Профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в социальной сети X жестко ответил на зацикленность премьер-министра Великобритании Кира Стармера на русофобии, которая мешает ему решать проблемы своей страны.

«Русофоб Кир Стармер обречен. В ближайшие дни его отправят в отставку», — написал Ханке.

Ученый также добавил, что Стармеру следует больше внимания уделять внутренним делам Великобритании, а не вести войну против России.

До этого Кир Стармер пообещал, что Великобритания продолжит оказывать активное давление на Россию и будет поддерживать Украину. Киев, по его словам, получит все необходимое оборудование «для продолжение борьбы».

Стармер также заявлял, что по территории всей Украины Великобританией и Францией будут созданы военные базы.