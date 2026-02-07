Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:56, 7 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснила причины зависимости от чипсов

Эндокринолог Хайкина: Чипсы и соленые закуски могут вызывать зависимость
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала, почему от соленых закусок, в том числе чипсов, так сложно оторваться. Причины зависимости от них она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что в чипсах содержится большое количество соли. Она усиливает вкус пищи, маскирует жирность продуктов и стимулирует аппетит. По словам Хайкиной, сочетание соли и жира, которого в чипсах тоже много, считается одним из вызывающих пищевую зависимость. Именно поэтому так трудно съесть немного соленых закусок, орехов или картофеля фри и остановиться.

Кроме того, как отметила Хайкина, избыток соли снижает чувствительность механизмов насыщения. Она подчеркнула, что тяга к соленому — это не каприз, а результат физиологических и нейрохимических процессов. Однако важно соблюдать меру, поскольку физиологическая потребность в соли невелика.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

«Организму требуется около 1,5 грамма натрия в сутки — это примерно 3,8 грамма соли. ВОЗ рекомендует не превышать 5 граммов в день для снижения риска гипертонии, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако на практике удержаться в этих пределах сложно, так как соль присутствует почти во всех продуктах», — заключила специалистка.

Ранее нефролог Светлана Ли рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление минеральной водой. Любителям этого напитка важно помнить: избыток минералов может быть не менее вреден, чем их недостаток, предупредила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе. Он ранил двух полицейских и начертил кровью свастику

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Луна указала на скорое завершение украинского конфликта

    Физрука в Подмосковье обвинили в причинений увечья ребенку

    Британский пианист предложил фигуристу Гуменнику помощь с музыкой на Олимпиаде

    На западе Украины остановилась ТЭС

    23-летняя блогерша останется без всех зубов из-за одной причины

    Стала известна реакция властей Башкирии на нападение в общежитии Уфы

    Врач объяснила причины зависимости от чипсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok