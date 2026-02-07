Врач объяснила причины зависимости от чипсов

Эндокринолог Хайкина: Чипсы и соленые закуски могут вызывать зависимость

Эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала, почему от соленых закусок, в том числе чипсов, так сложно оторваться. Причины зависимости от них она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что в чипсах содержится большое количество соли. Она усиливает вкус пищи, маскирует жирность продуктов и стимулирует аппетит. По словам Хайкиной, сочетание соли и жира, которого в чипсах тоже много, считается одним из вызывающих пищевую зависимость. Именно поэтому так трудно съесть немного соленых закусок, орехов или картофеля фри и остановиться.

Кроме того, как отметила Хайкина, избыток соли снижает чувствительность механизмов насыщения. Она подчеркнула, что тяга к соленому — это не каприз, а результат физиологических и нейрохимических процессов. Однако важно соблюдать меру, поскольку физиологическая потребность в соли невелика.

«Организму требуется около 1,5 грамма натрия в сутки — это примерно 3,8 грамма соли. ВОЗ рекомендует не превышать 5 граммов в день для снижения риска гипертонии, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако на практике удержаться в этих пределах сложно, так как соль присутствует почти во всех продуктах», — заключила специалистка.

Ранее нефролог Светлана Ли рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление минеральной водой. Любителям этого напитка важно помнить: избыток минералов может быть не менее вреден, чем их недостаток, предупредила она.