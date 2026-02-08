Реклама

Американский подполковник предрек военную победу России на Украине

Марина Совина
Фото: Yves Herman / Reuters

Заявления о том, что Вашингтон намерен урегулировать конфликт на Украине к июню запускают обратный отсчет до момента, который зафиксирует военную победу России на поле боя, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Военный сравнил ситуацию с футбольным матчем, где есть часы, отсчитывающие время до нуля. По мнению Дэвиса, России незачем идти на уступки.

«Это означает, что для всех, для Европы, Украины, России, для всех, теперь тикают часы, начался обратный отсчет», — указал он.

По мнению эксперта, США больше не готовы ничем жертвовать ради Киева, и это определило фатальный исход для Украины.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия не допустит присутствия иностранных войск на территории Украины.

