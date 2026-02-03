Реклама

В России пригрозили последствиями из-за появления иностранных войск на Украине

Варвара Кошечкина
Фото: Yves Herman / Reuters

Россия не допустит присутствия иностранных войск на территории Украины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал последствия такого сценария.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон указал, что Россия не допустит появления войск НАТО на Украине после мирного соглашения. «Я не сомневаюсь, что они (СШАприм. «Ленты.ру») верят в то, что смогут это как-то продавить, но это за гранью красных линий России», — сказал он.

«Он хоть и бывший аналитик, но выводы делает правильные. Россия действительно не допустит присутствия иностранных войск на территории Украины после победы, после мирного соглашения, потому что это сведет к минимуму нашу победу. Мы уже это проходили. Помните разделение Германии? В конечном-то итоге потом это привело к тому, что у нас некоторые недальновидные политики в Советском Союзе сдали ГДР и Германия объединилась», — высказался депутат.

Иностранных войск на территории Украины не должно быть, так как это может привести к продолжению конфликта, жесточайшей эскалации и третьей мировой войне, подчеркнул политик.

«Шарик наш земной схлопнется, никто ничего и не заметит. Надо понимать, какие последствия. Поэтому Россия не допустит присутствия иностранных войск после нашей победы, после мирного соглашения на территории Украины. Наша победа — это наша победа, и победители диктуют условия, а побежденные принимают эти условия и их выполняют. Других вариантов нет», — заключил спикер.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае размещения войск стран НАТО на Украине они станут легальной целью для уничтожения.

