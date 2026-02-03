В России пригрозили последствиями из-за появления иностранных войск на Украине

Депутат Колесник: Появление войск НАТО на Украине приведет к Третьей мировой

Россия не допустит присутствия иностранных войск на территории Украины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал последствия такого сценария.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон указал, что Россия не допустит появления войск НАТО на Украине после мирного соглашения. «Я не сомневаюсь, что они (США — прим. «Ленты.ру») верят в то, что смогут это как-то продавить, но это за гранью красных линий России», — сказал он.

«Он хоть и бывший аналитик, но выводы делает правильные. Россия действительно не допустит присутствия иностранных войск на территории Украины после победы, после мирного соглашения, потому что это сведет к минимуму нашу победу. Мы уже это проходили. Помните разделение Германии? В конечном-то итоге потом это привело к тому, что у нас некоторые недальновидные политики в Советском Союзе сдали ГДР и Германия объединилась», — высказался депутат.

Иностранных войск на территории Украины не должно быть, так как это может привести к продолжению конфликта, жесточайшей эскалации и третьей мировой войне, подчеркнул политик.

«Шарик наш земной схлопнется, никто ничего и не заметит. Надо понимать, какие последствия. Поэтому Россия не допустит присутствия иностранных войск после нашей победы, после мирного соглашения на территории Украины. Наша победа — это наша победа, и победители диктуют условия, а побежденные принимают эти условия и их выполняют. Других вариантов нет», — заключил спикер.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае размещения войск стран НАТО на Украине они станут легальной целью для уничтожения.

