Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:04, 3 февраля 2026Мир

В США предупредили о «красной линии» России

Джонсон: Запад должен понимать, что Россия не допустит НАТО на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Timm Reichert / Reuters

США должны понимать, что Россия не допустит появления войск НАТО на Украине после мирного соглашения. Об этом предупредил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я не сомневаюсь, что они верят в то, что смогут это как-то продавить, но это за гранью красных линий России. Там никогда этого не допустят», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что к конфликту на Украине привело, среди прочего, расширение НАТО на Восток, поэтому иностранных контингентов у границ России «не будет».

Ранее Джонсон выразил мнение, что Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире. «Было бы здорово, если бы украинские власти пошли на прекращение конфликта, но они этого не сделают», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В США предупредили о «красной линии» России

    Пятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге

    Фермер зашел в лес по нужде и стал жертвой тигра

    Мужчине подсказали способы сделать секс жестче

    В Британии раскрыли план Стармера по сохранению власти

    В подполье заявили об осознании украинцами одного факта

    Предсказана судьба Зеленского после завершения украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok