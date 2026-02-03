Джонсон: Запад должен понимать, что Россия не допустит НАТО на Украине

США должны понимать, что Россия не допустит появления войск НАТО на Украине после мирного соглашения. Об этом предупредил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я не сомневаюсь, что они верят в то, что смогут это как-то продавить, но это за гранью красных линий России. Там никогда этого не допустят», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что к конфликту на Украине привело, среди прочего, расширение НАТО на Восток, поэтому иностранных контингентов у границ России «не будет».

Ранее Джонсон выразил мнение, что Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире. «Было бы здорово, если бы украинские власти пошли на прекращение конфликта, но они этого не сделают», — пояснил он.