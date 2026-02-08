Реклама

01:39, 9 февраля 2026

Двукратный олимпийский чемпион оценил четвертое место Коростелева в скиатлоне

Дмитрий Васильев назвал четвертое место Коростелева невероятным результатом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил четвертое место российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ). Его слова приводит РИА Новости.

Васильев отметил, что Коростелев выступал под большим давлением. «Ему совсем немного не хватило до третьего места. Это невероятный результат», — заявил двукратный олимпийский чемпион.

8 февраля Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне, уступив финишировавшему третьим норвежцу Мартину Левстрему Нюэнгету 1,5 секунды. Золото завоевал еще один норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший 20-километровую дистанцию за 46 минут 11 секунд. На втором месте расположился француз Матис Делож (+2 секунды).

Во время гонки произошел скандал, когда Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. Француз извинился и заявил, что не пытался таким образом занять призовое место. Судьи наказали его желтой карточкой. Несмотря на апелляции россиян и норвежцев, результаты гонки остались неизменными. В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что действия француза не повлияли на результат гонки.

