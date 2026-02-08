Реклама

23:48, 8 февраля 2026

В FIS оценили срез дистанции выигравшим серебро французом на Олимпиаде

FIS: Срез дистанции французом Деложем не повлиял на результат скиатлона
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оценили срез дистанции выигравшим серебро французом Матисом Деложем на Олимпиаде. Слова гоночного директора организации Михала Ламплота приводит TV2.

«При принятии всех решений жюри учитывает, повлияло ли нарушение на окончательный результат. Когда до финиша оставалось 6,6 километра, спортсмен был впереди и остался впереди, поэтому было решено, что это не оказало влияния на результат», — заявил Ламплот.

Ранее Делож извинился за срез трассы в скиатлоне на Олимпиаде. «Это была исключительно моя вина. Не пытался таким образом занять призовое место. Простите», — сказал французский лыжник.

Российская и норвежская стороны подали апелляции на результат скиатлона из-за того, что Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. За нарушение он был наказан желтой карточкой. Жалобы россиян и норвежцев были отклонены, а результат гонки остался неизменным.

Делож финишировал в скиатлоне вторым, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 2 секунды. Другой норвежец Мартин Нюэнгет занял третье место, проиграв французу 0,1 секунды. Четвертым стал россиянин Савелий Коростелев, отставший от третьего места на полторы секунды.

