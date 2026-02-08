Французский лыжник извинился за срез трассы в скиатлоне на Олимпиаде

Француз Делож о срезе трассы: Не пытался таким образом занять призовое место

Французский лыжник Матис Делож извинился за срез трассы в скиатлоне на Олимпиаде. Его слова приводит NRK.

«Это была исключительно моя вина. Не пытался таким образом занять призовое место. Простите», — сказал Делож.

Француз добавил, что не боялся лишиться серебряной медали после апелляции соперников. По его мнению, судьи видели, что это была «просто ошибка».

Ранее 8 февраля сообщалось, что российская и норвежская стороны подали апелляции на результат скиатлона из-за того, что Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. За нарушение он был наказан желтой карточкой. Жалобы были отклонены, а результат гонки остался неизменным.

Делож финишировал в скиатлоне вторым, проиграв норвежцу Йоханнесу Клебо 2 секунды. Другой норвежец Мартин Нюэнгет занял третье место, уступив французу 0,1 секунды. Четвертым стал россиянин Савелий Коростелев, проигравший третьему месту полторы секунды.