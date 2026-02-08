Реклама

16:04, 8 февраля 2026Спорт

Российская сторона подала апелляцию на результат скиатлона на Олимпиаде

Российская сторона подала апелляцию на результат скиатлона на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Тренер и сервисмен Данил Акимов рассказал, что российская сторона подала апелляцию на результат скиатлона на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Причиной стало то, что французский лыжник Матис Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. За нарушение он был наказан желтой карточкой. В результате организаторы не удовлетворили протест, и спортсмен остался на втором месте.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Спортсмен преодолел 20-километровую дистанцию (10 километров классическим ходом и 10 километров — свободным) за 46 минут 14,6 секунды. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо (46.11.00). На втором месте расположился Делож. Третьим стал еще один норвежец, Мартин Левстрем Нюэнгет.

Коростелев впервые принимает участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо скиатлона, он выступит в спринте (10 февраля), гонке с раздельным стартом (13 февраля) и марафоне (21 февраля).

