Финский аэропорт оказался на грани закрытия из-за отсутствия пассажиров из России

Отсутствие пассажиров из России грозит финскому аэропорту Лаппеенранты закрытием

Отсутствие пассажиров из России грозит аэропорту финского города Лаппеенранта закрытием, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника авиагавани.

Он рассказал, что из-за прекращения туристического потока из России в 2026 году аэропорт сможет обслужить всего четыре чартерных рейса.

«До конца года у нас пока запланировано только четыре рейса: чартер на Родос 23 мая с возвращением 30 мая, и чартер на Корфу 18 сентября с возвратом 25 сентября», — подчеркнул он.

Отмечается, что воздушная гавань была в 2011 году пятой по загруженности в Финляндии благодаря туристам из Петербурга.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранты, оставшийся без россиян, будет закрыт до конца марта.