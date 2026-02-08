Финский аэропорт оказался на грани закрытия из-за отсутствия пассажиров из России

Отсутствие пассажиров из России грозит аэропорту финского города Лаппеенранта закрытием, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника авиагавани.
Он рассказал, что из-за прекращения туристического потока из России в 2026 году аэропорт сможет обслужить всего четыре чартерных рейса.
«До конца года у нас пока запланировано только четыре рейса: чартер на Родос 23 мая с возвращением 30 мая, и чартер на Корфу 18 сентября с возвратом 25 сентября», — подчеркнул он.
Отмечается, что воздушная гавань была в 2011 году пятой по загруженности в Финляндии благодаря туристам из Петербурга.
Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранты, оставшийся без россиян, будет закрыт до конца марта.