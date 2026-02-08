Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:43, 8 февраля 2026Путешествия

Финский аэропорт оказался на грани закрытия из-за отсутствия пассажиров из России

Отсутствие пассажиров из России грозит финскому аэропорту Лаппеенранты закрытием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Heinrich van Tonder / Shutterstock / Fotodom

Отсутствие пассажиров из России грозит аэропорту финского города Лаппеенранта закрытием, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника авиагавани.

Он рассказал, что из-за прекращения туристического потока из России в 2026 году аэропорт сможет обслужить всего четыре чартерных рейса.

«До конца года у нас пока запланировано только четыре рейса: чартер на Родос 23 мая с возвращением 30 мая, и чартер на Корфу 18 сентября с возвратом 25 сентября», — подчеркнул он.

Отмечается, что воздушная гавань была в 2011 году пятой по загруженности в Финляндии благодаря туристам из Петербурга.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранты, оставшийся без россиян, будет закрыт до конца марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два российских региона при помощи РСЗО. Под ракетный обстрел попал губернатор Белгородской области

    Все АЭС Украины остановили генерацию. В стране небывалый дефицит электроэнергии

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Россиянам назвали число нерабочих понедельников до конца года

    Британский офицер призвал Киев и Европу выполнить требования России

    В рамках обмена из плена вернулся «похороненный» по результатам ДНК-теста солдат ВСУ

    Премьер Италии уснула на церемонии открытия Олимпиады

    Финский аэропорт оказался на грани закрытия из-за отсутствия пассажиров из России

    В Киеве рассказали об опозорившемся на Ближнем Востоке экс-главе МИД Украины

    Журова назвала причину претензий к фигуристу Гуменнику к музыке на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok