Основатель SpaceX Илон Маск высказался о масштабном возвращении на Луну

Американский предприниматель Илон Маск обозначил будущие планы фразой «настало время вернуться на Луну масштабно». Об этом основатель компании SpaceX написал в своей соцсети Х.

Маск заявил об этом, комментируя сообщение одного из пользователей сети, который опубликовал коллаж снимка первого самолета, совершившего полет в 1903 году, и фото, которое было сделано американским астронавтом Нилом Армстронгом, первым ступившим на поверхность Луны в июле 1969 года.

Ранее основатель SpaceX заявил, что только повсеместное внедрение искусственного интеллекта и робототехники способно остановить приближающее банкротство Соединенных Штатов, вызванное государственным долгом.