Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:04, 8 февраля 2026Наука и техника

Маск высказался о масштабном возвращении на Луну

Основатель SpaceX Илон Маск высказался о масштабном возвращении на Луну
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск обозначил будущие планы фразой «настало время вернуться на Луну масштабно». Об этом основатель компании SpaceX написал в своей соцсети Х.

Маск заявил об этом, комментируя сообщение одного из пользователей сети, который опубликовал коллаж снимка первого самолета, совершившего полет в 1903 году, и фото, которое было сделано американским астронавтом Нилом Армстронгом, первым ступившим на поверхность Луны в июле 1969 года.

Ранее основатель SpaceX заявил, что только повсеместное внедрение искусственного интеллекта и робототехники способно остановить приближающее банкротство Соединенных Штатов, вызванное государственным долгом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Российских молодоженов заселили на пепелище на Бали

    Названы ожидающие Долину перемены после скандала с квартирой

    В российской школе девочка с ножом начала угрожать двум одноклассницам

    Маск высказался о масштабном возвращении на Луну

    Генпрокуратура потребовала изъять имущество разработчика системы бронирования билетов

    Гроб с самым авторитетным среди воров в законе СССР попал на видео

    Еще один участник «Что было дальше?» отправился в Казахстан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok