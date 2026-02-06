Маск сделал тревожный прогноз о США

Маск: Без ИИ и роботов США ждет финансовый крах

Только повсеместное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники способно остановить приближающее банкротство Соединенных Штатов, вызванное государственным долгом. Об этом сказал американский бизнесмен Илон Маск в интервью, которое опубликовано в соцсети Х.

По словам предпринимателя, есть вероятность того, что наступление финансового краха в США получится замедлить, но по-настоящему справиться с проблемой госдолга смогут только ИИ и роботы.

Маск выразил недоумение в связи с огромными тратами на обслуживание заемных средств. Он подчеркнул, что сейчас Америка вкладывает на эти цели больше, чем на военные нужды — речь идет о сумме, превышающей один триллион в виде процентных платежей.

Кроме того, говоря о технологическом развитии и попытке как-то разрешить ситуацию, миллиардер констатировал, что долг страны в настоящий момент «накапливается в сумасшедших объемах».

В июне прошлого года Илон Маск заявлял, что США де-факто окажется банкротом, если американская политика никак не поменяется. Он и ранее активно говорил об этой проблеме в рамках президентской предвыборной кампании, в которой предприниматель активно участвовал и оказывал поддержку уже нынешнему лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу.