Экс-аналитик ЦРУ заявил о риске потери государственности Украиной

Аналитик Джонсон: Россия может дать Украине шанс сохранить государственность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Ключевой вопрос для Украины сегодня заключается в том, даст ли ей Россия шанс на сохранение государственности, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, Москва не планирует идти на уступки, но Запад не понимает этого. «У Украины нет пути к победе. Есть только путь к поражению. Вопрос в том, как они будут справляться с этим поражением — Россия согласится дать Украине шанс остаться жизнеспособным государством или нет», — подчеркнул он.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, если Киев не согласится на территориальные уступки, «Украина как государство превратится скорее в территорию».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинской государственности может быть нанесен серьезный удар, и это будет ответственностью властей страны.

