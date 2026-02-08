Реклама

08:05, 8 февраля 2026

Крупная американская газета сменила гендиректора и сократила треть сотрудников

Марина Совина
Фото: Pixabay

Крупная американская газета The Washington Post сообщила в соцсети X о смене генерального директора.

До этого владелец издания, миллиардер Джефф Безос принял решение сократить треть сотрудников.

Новым гендиректором и действующим издателем стал Джефф Д’Онофрио, ранее занимавший должность главного коммерческого директора. Он сменил Уильяма Льюиса, который занимал этот пост два года. Причины его ухода не раскрываются.

Главный редактор The Washington Post Мэтт Мюррей в разговоре с сотрудниками заявил, что газета слишком долго теряла слишком много денег и не удовлетворяла потребности читателей, сообщало издание The New York Times (NYT).

Он отметил, что сокращение в той или иной степени затронет все отделы и в результате издание будет еще больше сосредоточено на национальных новостях и политике, а также на бизнесе и здоровье.

В январе 2026 года ФБР провело обыск в доме журналистки газеты The Washington Post Ханны Натансон по делу об утечке секретной информации.

