Мир
02:29, 15 января 2026

«Мы идем по следу». В США задержали человека, виновного в сливе информации по Венесуэле

Трамп: В США задержали человека, виновного в раскрытии информации по Венесуэле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В США задержали человека, виновного в раскрытии информации американской стороны, касающейся Венесуэлы. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

Того, кто слил информацию, нашли, и сейчас он за решеткой. Это тот самый человек, сливший данные по Венесуэле. Очень плохой сливщик. Так что могут быть и другие, и мы вас об этом уведомим. Мы идем по их следу, но того, кто слил, нашли, и он в тюрьме, и, вероятно, он надолго там останется

Дональд Трамппрезидент США

Трамп допустил возможность задержания других лиц, причастных к утечкам информации. Какие именно сведения были раскрыты, президент США озвучивать не стал.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

Трамп не уведомил Конгресс об операции в Венесуэле, опасаясь утечек

Трамп заявил 3 января, что не уведомил Конгресс об операции в Венесуэле, опасаясь утечек информации. Конгрессменам сообщили о произошедшем уже после проведения запланированных действий.

В конгрессе произошли бы утечки информации, а нам не нужны утечки

Дональд Трамппрезидент США

14 января Министерство юстиции США опубликовало меморандум, в котором санкционированная Трампом операция по похищению лидера Венесуэлы обосновывается ее поддержкой со стороны венесуэльской оппозиции.

ФБР провело обыски у журналистки по делу об утечке гостайны

Как сообщила газета Washington Post , в среду утром ФБР провело обыск в доме ее репортера Ханны Натансон в поисках предположительно секретной информации.

Директор ФБР Каш Патель заявил в среду в соцсети X, что ФБР «исполнило ордер на обыск сотрудника Washington Post, который, как выяснилось, предположительно получал и передавал секретную, конфиденциальную военную информацию от государственного подрядчика, подвергая опасности наших военнослужащих и ставя под угрозу национальную безопасность Америки». Информацию подтвердила генпрокурор США Пэм Бонди.

По запросу Министерства обороны Министерство юстиции и ФБР провели обыск в доме журналиста Washington Post, который получал и сообщал секретную и незаконно утекшую информацию от подрядчика Пентагона. Лицо, допустившее утечку, в настоящее время находится за решеткой

Пэм Бондигенпрокурор США

Как сообщает WP, расследование связано с делом против правительственного подрядчика Аурелио Перес-Лугонеса, которого обвиняют в незаконном хранении секретных документов. Сама Натансон, у которой прошли обыски, не находится в центре расследования, и ее ни в чем не обвиняют.

